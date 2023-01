(Di lunedì 23 gennaio 2023) Di frontesuocera, che gli chiedeva conto di un pestaggio ai danni della figlia avvenuto poco prima, un uomo di 40 anni della provincia di Reggio Emilia ha risposto: “È mia, la picchio quando, tu non ti intrometti fra di noi… Gliche”.di otto mesi, la donna – una casalinga 32 enne – è stata colpita dall’aggressore con schiaffi e pugni in faccia, tirate di cappelli e. Mentre era sotto i colpi del suo compagno è riuscita ad avvertire la madre inviandole una foto su Whatsapp con i segni di violenza sul volto e a chiederle di raggiungerla dopo aver telefonato ai carabinieri. I militari sono arrivati immediatamente e hannoil ...

commenta 'È mia moglie, la picchio quando voglio, le quello che voglio', ha detto un 40enne impiegato marocchino residente a Toano (Reggio Emilia) alla suocera che si era precipitata a casa della figlia ... "È mia, faccio quello che voglio", calci in pancia alla moglie incinta: arrestato La donna riceveva calci alla pancia, schiaffi e pugni in faccia. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate un impiegato marocchino è finito in manette ...