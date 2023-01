Due ore di viaggio per 2 ore di lavoro | l' odissea di una disabile

Leggi su agi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - Titolare di legge 104, dipendente dell'azienda Immer srl, aggiudicataria dell'appalto pulizie presso cantieri Amiu spa, azienda di igiene urbana del comune di Genova, lavora per due ore al giorno, a 30 chilometri da casa, con un orario spezzato che le impedisce - di fatto - il rientro a casa per la pausa, il tutto per circa 15 euro lordi l'ora. La storia è quella di Loredana Licheri, 54 anni il prossimo luglio, addetta alle pulizie negli spogliatoi Amiu dal 2019. La lavoratrice è assistita dalla Uil, che ne segue le sorti in una vertenza che le sta davvero rendendo la vita difficile. Secondo quanto riferito all'AGI dal sindacato, la cinquantaquattrenne "oltre ad essere impiegata per un parametro orario inferiore al minimo contrattuale, quindi 12 ore anzichè le 14 previste dal CCNL, ha visto l'orario dispezzarsi in due turni: dalle 6.45 alle 7.45 e dalle ...