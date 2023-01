Due migranti morti a Borgo Mezzanone per intossicazione da monossido di carbonio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La tragedia si è consumata nel Foggiano nella notte di domenica 22 gennaio quando, in una delle baracche che compongono il cosiddetto “ghetto” di, duesonoper un’dadidadidueAlla luce delle informazioni sinora diffuse, le vittime stavano utilizzando un braciere, posizionato vicino al letto, per riscaldarsi. A uccidere i due, quindi, sono state le esalazioni didiprodotte dal braciere inalate nel sonno. Nella baracca erano presenti anche ...

RaiNews

Messina Denaro, gli oggetti trovati nel covo: immagini e gadget de 'Il Padrino' tragedia della disperazione Foggia, braciere acceso in baracca: mortiIMPATTO VIOLENTISSIMO Chiari (...Quando il personale del 118 è arrivato non ha potuto far altro che costatare il decesso dei. Le indagini sono affidate alla polizia. A Borgo Mezzanone sono arrivati anche i vigili del ... Dormono col braciere acceso, muoiono due migranti in una baracca Intossicazione da monossido di carbonio a Borgo Mezzanone, morti due migranti. Le vittime si stavano scaldando con un braciere.Il commento del sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, dopo aver appreso della morte dei migranti uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio. Nel Pnrr la speranza di cancellare la 'vergogna' dei ...