Dormono con braciere acceso | morti 2 migranti nel Foggiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Due giovani, un uomo e una donna, entrambi africani, sonola scorsa notte in una baracca del cosiddetto 'ghetto' di Borgo Mezzanone (Foggia). A quanto si apprende sarebbero rimasti ...

Agenzia ANSA

Due giovani migranti, un uomo e una donna, entrambi africani, sono morti la scorsa notte in una baracca del cosiddetto 'ghetto' di Borgo Mezzanone (Foggia). A quanto si apprende sarebbero rimasti intossicati nel sonno domenica notte dalle esalazioni di un braciere acceso per riscaldarsi. Altre due persone che dormivano nella stessa baracca dei due migranti morti, sono rimaste leggermente intossicate.