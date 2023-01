Dormono col braciere acceso | morti due migranti nel ghetto di Borgo Mezzanone

RaiNews

braciere acceso per il troppo freddo : due morti e due feriti sorpresi nel sonno dalle esalazioni. E' accaduto a Borgo Mezzanone dove due giovani migranti , un uomo e una donna, sono morti ...Tragedia nel ghetto di Borgo Mezzanone , nel foggiano dove in una baracca sono stati trovati i corpi senza vita di due giovani migranti , un uomo e una donna. Stando ai primi accertamenti i due ... Dormono col braciere acceso, muoiono due migranti in una baracca Dormono col braciere acceso per il troppo freddo: due morti e due feriti sorpresi nel sonno dalle esalazioni. E' accaduto a Borgo Mezzanone dove due giovani migranti, un uomo e una donna, sono… Leggi ...Dramma nel ghetto di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove in una baracca sono stati trovati i corpi senza vita di due giovani migranti, un uomo e una donna, entrambi africani e non ancora ide ...