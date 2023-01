Doppio colpo della Salernitana | arrivano Troost Ekong e Crngoy Per l’attacco spunta Seferovic

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Come da consuetudine il calciomercato invernale si scalda a pochi giorni dalla chiusura. Ne è dimostrazione ilche si rinforza assicurandosi dall’Udinese il difensore centrale,, e dal Venezia, il centrocampista. Assai probabile un innesto anche in attacco per il quale le attenzioni sono rivolte allo svizzero

La Repubblica

...dal versante sinistro mette un invitante pallone al centro per l'accorrente Ventra che tira a... Sulvantaggio si va al riposo. Nella ripresa, gli ospiti erano chiamati a gestire il ...Basket C Gold: si è giocato il 2° turno di ritorno del girone Rosso lombardo. Basket C: Golddella Professional Link che batte la Marnatese e ribalta i confronti diretti Missione compiuta dalla Professional Link Cermenate che sfrutta a dovere il fattore campo nel 2° turno di ... Doppio colpo Entella: arrivano Disanto e Manzi Doppio colpo della Salernitana che piazza due importanti colpi in difesa e a centrocampo con Troost Ekong e Crngoy ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...