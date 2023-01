Doping | Zeman | «Quando ho denunciato io tutti zitti A tacere ci guadagnavano tutti»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ieri La Repubblica ha intervistato Zdenek, il primo a denunciare il legame tra calcio eanni fa.è tornato sull’argomento, dicendo che il calcio non è probabilmente mai uscito dalle farmacie. E ha risposto anche ai tanti ex calciatori che, negli ultimi giorni, hanno lanciato l’allarme su quanto veniva dato loroancora giocavano a calcio. Dov’eranoio denunciavo? Chiede. La verità, aggiunge, è che conveniva a. Queste le sue parole a Repubblica. «Non frequento più il calcio come un tempo, ma non credo proprio che sia uscito dalle farmacie., integratori, medicine, muscoli. Io provai a smuovere qualcosa, a cambiare il sistema, allora. E loro dov’erano? Perché non ...

la Repubblica

Il casodel 1998: " Il 25 luglio 1998, intervistato da L'Espresso, il tecnico della Roma Zdenekdichiarò: "Il calcio deve uscire dalle farmacie. Ho visto esplosioni muscolari (cita in ...Alla domanda se il calcio sia ancora segnato dalha risposto: "Non lo frequento più come un tempo, ma no, non credo proprio., integratori, medicine, muscoli. Io provai a smuovere ... Zeman e lo spettro del doping: "Il calcio non è mai uscito dalle farmacie" Intervistato da Repubblica, Zdenek Zeman parla della maxi penalizzazione inflitta alla Juve e attacca sul doping nel mondo del calcio ...Zeman: "Il calcio italiano non è uscito dalle farmacie" Zdenek Zeman torna a parlare della Juventus e lo ha fatto intervistato da Repubblica: Queste le parole del tecnico boemo: "Il calcio italiano è ...