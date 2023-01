Donna nata con raro difetto al viso chiamata “alieno” – provate a non piangere vedendola oggi | è una modella

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nessuno andrebbe trattato in modo diverso solo perché ha un aspetto diverso. Ma purtroppo è qualcosa che succede continuamente, sia tra i bambini che gli adulti, ed è inaccettabile. Basta chiederlo a Ilka Brühl,con undisturbo genetico alla struttura delche si chiama displasia ectodermica. La ragazza tedesca ha ricevuto ogni sorta di brutto soprannome a scuola, finché alla fine desiderava un modo per rendersi invisibile. Allo stesso tempo era una studentessa fantastica e alla fine si è resa conto di poter aiutare gli altri raccontando la sua storia.Ilka è unae autrice pubblicata. Attraverso i social e un podcast da lei gestito, mira ad incoraggiare le persone a vedere la loro stessa bellezza e accettarsi l’un l’altro per quello che sono. Questa è la sua ...