Don Bruno Maggioni | dopo The Voice di nuovo su Rai 1 da Serena Bortone

Lecco Notizie

Il reverendoMaggioni è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di The Voice Senior 2023, portando un'ondata di gioia ai ...Chi èMaggioni, parroco canterino spesso ospite in tv. Di recente ha partecipato come concorrente a The Voice Senior L'articoloMaggioni, chi è il prete cantante: The Voice Senior, ... Dalla Valsassina a The Voice Senior, Don Bruno campione di simpatia Don Bruno Maggioni dalla Valsassina a The Voice Senior su Rai Uno: dopo essere andato in onda nella puntata di venerdì 20 gennaio, come annunciato qualche settimana fa, nel pomeriggio di lunedì 23 è s ...Dopo Suor Cristina Scuccia il talent musicale The Voice Senior - in onda il venerdì su Rai1 - dà il benvenuto a un altro ...