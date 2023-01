Don Bruno a The Voice Senior 2023 | chi è | età | canzoni | video | Mamma Maria

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Inizia una nuova settimana ed è tutto pronto, come sempre, per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche Don, uno dei protagonisti di The, il programma del venerdì sera che vede alla conduzione Antonella Clerici. Cosa sappiamo su DonMaggioni Dopo Suor Cristina (ormai ex suora) che ha partecipato a Thenel 2014, anche Donha deciso di mettersi in gioco e di presentarsi in televisione. Lui, infatti, rappresentante del clero, ha pensato bene di partecipare a The, dopo aver raggiunto un discreto successo con le sue messe ‘cantate’. ...

Lecco Notizie

Chi èMaggioni, parroco canterino spesso ospite in tv. Di recente ha partecipato come concorrente a The Voice Senior L'articoloMaggioni, chi è il prete cantante: The Voice Senior, ...Martelli, come scriveva Stelitano, "era nipote del Magnifico Dottor FisicoFrancesco Martelli e figlio del notaio. Il giovane Giuseppe Maria Fortunato si fece ben presto strada all'... Dalla Valsassina a The Voice Senior, Don Bruno campione di simpatia Dopo Suor Cristina Scuccia il talent musicale The Voice Senior - in onda il venerdì su Rai1 - dà il benvenuto a un altro ...Don Bruno età. Nato il 17 dicembre 1957 a Lecco, don Bruno Maggioni è un sacerdote che partecipa al talent show di RaiUno ...