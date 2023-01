Dolph Ziggler | “Mi sono divertito a lavorare con John Cena | perché lo odio davvero”

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è una figura di spicco della WWE, in quanto ne fa parte dal 2004. Ha iniziato la sua carriera come membro della Spirit Squad e da allora ha ottenuto un notevole successo, vincendo diversi titoli, tra cui il WWE World Heavyweight Championship, l’NXT Championship e l’Intercontinental Championship. Nel 2012,stati impegnati in una faida che è stata ampiamente criticata dai fan. Ciò era dovuto al fatto che il rapper di Boston era riuscito a rimanere integro nella loro faida, cosa che i sostenitori non volevano. In una intervista, allo Showff è stata chiesta la sua opinione su. Le sue parole “Sapete una cosa? Micon, ...

L'inizio della loro rivalità risale al 2018, quando McIntyre venne promosso da NXT a Raw e divenne alleato di. Roman era costantemente in lizza per lo Universal Title e si trovò spesso ...WWE NXT Championship :batte Bron Breakker Main event che sancisce ufficialmente la rinascita diin WWE. Grazie a un superkick ben assestato si porta a casa il match e ... Dolph Ziggler ha ammesso di non sopportare John Cena In una recente intervista con Sam Roberts , Dolph Ziggler è tornato a parlare di John Cena rivelando di odiare il Leader della Cenation per tutto ciò che ha rappresentato in WWE. Per scoprirne di più ...Nella sua ultima intervista, l'ex campione di NXT e del main roster ha voluto raccontare il suo vero odio nei confronti di John Cena, dentro e fuori dal ring ...