Docente insegnava matematica senza avere abilitazione | condannata a restituire oltre 60 mila euro di stipendi maturati

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Per insegnare in una scuola aveva dichiarato di possedere l’a poterlo fare in. Titolo che, come poi accertato dall’Ufficio scolastico regionale, non aveva ottenuto visto che dopo aver superato gli scritti era stata bocciata agli orali. L'articolo .