Djokovic-Rublev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Novakse la vedrà contro Andreynei quarti di finale dell’(cemento outdoor). Dopo le perplessità dei primi turni, dovute soprattutto a qualche problema fisica, il serbo è tornato a dominare. L’ha dimostrato sulla Rod Laver Arena contro il beniamino di casa De Minaur, a cui ha lasciato appena cinque giochi. Sulla sua strada ora un altro avversario abbordabile come, sconfitto alle Atp Finals nelle ultime due edizioni. Il russo si è riscattato vincendo la finale del torneo di Belgrado, ma difficilmente potrà impensierire il serbo, sempre più determinato a mettere le mani sul 22° slam. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 25 gennaio, con ...

