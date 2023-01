Dimissioni | aumenta il fenomeno | perché si lascia il lavoro

Corriere della Sera

"In alcuni casi, la mortalitàsignificativamente prima che venga raggiunta la piena ... Un progetto si è concentrato sulla pianificazione delledi persone anziane e vulnerabili, ...il fenomeno delledal lavoro: soltanto nei primi nove mesi del 2022, se ne sono registrate per 1,66 milioni, ossia il 22% in più rispetto al dato di 1,36 milioni dell'analogo ... «Grandi dimissioni», 1,6 milioni in fuga dal lavoro in 9 mesi: quali sono le cause Economia Il rapporto dei cittadini con il lavoro è cambiato significativamente dopo la pandemia: maggiore mobilità, ricerca di nuove opportunità ma anche più contratti di lavoro interrotti dopo il dec ...Nei primi 9 mesi del 2022 sono oltre 1,6 milioni le dimissioni registrate nel nostro paese, in aumento del 22%. Vediamo i motivi del fenomeno ...