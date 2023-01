Diagnosi errata | Le amputano gli arti | avrà un risarcimento milionario

Leggi su kronic

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Disastro indicibile quello che ha coinvolto una bambina inglese. Per errore diagnostico, le sono state amputate gambe e braccia: ilPurtroppo, sebbene spesso ci salvino la vita, anche i medici e i chirurghi sono persone normali e possono sbagliare. Se in alcuni casi l’errore è minimo e risolvibile, in altri può avere conseguenze irreparabili, come in questa situazione. Lei quattroper errore:(kronic.it)La fretta, la complessità della, i pochi fondi a disposizione nei casi in cui la sanità non è pubblica, come in America, son tutti fattori che possono concorrere alla formulazione discorrette. Protagonista di questa triste vicenda è una bambina del Surray che, arrivata in Pronto Soccorso con febbre ...