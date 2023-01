Di nuovo in Italia 60 reperti trafugati Sangiuliano | “Le opere devono tornare dove furono depredate”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono in tutto 60 iarcheologici dal valore di 20 milioni di euro rimpatriati poche ore fa indagli Stati Uniti. Negli Usa erano stati commercializzati da trafficanti did’arte. Un patrimonio dal valore immenso torna a casa. Lo dobbiamo alla collaborazione tra i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) e il New York County District Attorney’s Office (DAO). Nella sala Spadolini del ministero della Cultura si è svolta la presentazione deirimpatriati alla presenza del ministro Gennaro. Tra leanche un affresco pompeiano proveniente da scavi clandestini in area vesuviana: raffigura l’Ercole fanciullo con serpente, risalente al I secolo d.C. «Un grande successo contro traffico illecito», commenta il ministro. 60 ...

Agenzia ANSA

... tre sedi ine una in Brasile, 150 dipendenti e una spiccata vocazione per lexport gli ... Ilstabilimento di Cortemilia, attualmente in ristrutturazione, ci permettera' di produrre nuovi ...Le ultime di Il Nobel Parisi:"Inil progetto Ue da 2 miliardi per osservare le onde ... segnali di crisi sui mutui di Vito Lops Cina, capodanno lunare euforico: è diFesta per l'anno del ... Di nuovo in Italia 60 opere trafugate, valgono 20 milioni Microsoft sta estendendo la sua partnership a lungo termine con OpenAI con un nuovo investimento pluriennale e multimiliardario. Si punta su sinergie tra i prodotti, anche consumer, e nel mettere a di ...Nonostante il Reddito di cittadinanza, in Italia la povertà non accenna a diminuire: sono 5 milioni le persone in povertà assoluta. Nunzia De Capite, sociologa dell’ufficio politiche sociali di Carita ...