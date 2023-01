Di Marzio conferma | Caso #plusvalenze | 15 punti di penalizzazione per la @juventusfc Come cambia la…

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gianluca Diha appena twittato un messaggio molto chiaro che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione:: 15diper la @la classifica in #SerieA https://t.co/BXebuhgwtd — Gianluca Di(@Di) January 20, 2023 Adell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 27 retweet e 254 “cuoricini”. Niente di nuovo per il grandissimo giornalista. Source by Gianluca DiL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Cittaceleste.it

Per questo motivo, come ha rivelato Gianluca Di, la Juventus si è assicurata Alfonso Montero ... La Juventus continua la 'caccia' di giovani talenti La Juventus sisempre molto attiva ...Gianluca Di, esperto di calciomercato della squadra Sky , sorpassa Fabrizio Biasin e si ... Al terzo posto siLorenzo Tosa , con 200 mila interactions in più del mese scorso, che a ... Calciomercato Inter – Di Marzio conferma la bomba: “Tutto vero” / News Nicolò Zaniolo e la Roma sono sempre più lontani. C’è di più, secondo Sky Sport il giocatore è ufficialmente sul mercato. E può lasciare la Capitale già nel mercato invernale. Una novità molto importa ...Juventus, futuro di Allegri in bilico Alle ore 21 la Juventus sfida il Monza negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium, per cercare il passaggio del turno. E' una delle partite che po ...