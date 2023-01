TGLA7

'Chi ci dice chenon abbia parlato di 'regalino' per lanciare un messaggio opposto, per ostacolare la cattura di Messina Denaro Noi non lo sappiamo! Negli anni noi abbiamo scoperto che molti ...Gli investigatori hanno accertato cheè un inquinatore di pozzi, uno che svia le ... l'avvocata Lorenza Guttadauro , moglie diBellomo , detto Luca, già arrestato, figlia di Rosalia ... Di Girolamo: 'Baiardo Sarebbe il caso che venisse interrogato. Inaccettabile che abbia tentato di ridimensionare i Graviano' "A una settimana dall'arresto di Messina Denaro, lo Stato ha vinto contro un altro pezzo di Stato, perché una latitanza non dura così tanto se non ha una copertura istituzionale" ha detto il direttore ..."A una settimana dall'arresto di Messina Denaro, lo Stato ha vinto contro un altro pezzo di Stato, perché una latitanza non dura così tanto se non ha una copertura istituzionale" ha detto il direttore ...