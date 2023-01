Di Canio pesantissimo su Zaniolo | le frasi fanno discutere

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Paolo Di, ex calciatore della Lazio ed attualmente opinionista a Sky Sport, ha detto la sua in merito ... anche lui non l'aveva presa per 70 minuti, poi tira quel rigoree fa quel ...Paolo Di, ex calciatore della Lazio ed attualmente opinionista a Sky Sport, ha detto la sua in merito ... anche lui non l'aveva presa per 70 minuti, poi tira quel rigoree fa quel ... Botti di Capodanno: effetti pesantissimi su salute, animali e ... Continua a tenere banco a Roma il caso Zaniolo: l'esterno giallorosso ha chiesto la cessione, ma finora nessuna offerta è stata reputata soddisfacente ...Paolo Di Canio non risparmia Massimiliano Allegri e la Juventus: le parole dell'opinionista, doppio ex del big match di stasera, sono nette ...