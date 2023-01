“Deve uscire immediatamente” La richiesta di squalifica per Oriana è ufficiale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Stasera assisteremo a una nuova puntata del GF Vip 7. I vipponi in nomination sono George, Wilma, Giaele, Nikita e Sara, ma ce n’è uno particolarmente a rischio eliminazione. La preferita tra i concorrenti in nomination è Nikita Pelizon, mentre la meno apprezzata è Wilma Goich. La cantante è stata già eliminata ed è rientrata nella casa grazie al biglietto di ritorno. Tra le concorrenti più chiacchierate di questa edizione del GF Vip c’èMarzoli. L’influencer spagnola è entrata nella casa a giochi già iniziati ma si è trovata un posto di rilievo all’interno della casa, dove ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese e oggi ha una amicizia speciale con un altro concorrente, Daniele Dal Moro. Non solo, è stata protagonista di diverse liti con alcuni concorrenti. Leggi anche: “Tutto per te”.Marzoli, al GF Vip 7 la dichiarazione ...