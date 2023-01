Deputati | il bonus da 5 500 per pc e cellulari può essere usato da chiunque Anche regalato | “Non controlliamo chi li usa davvero”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La Camera deidà tablet, pc e smartphone ma non controlla, per sua stessa ammissione, che fine facciano poi, se vengono regalati, restituiti o trattenuti dagli onorevoli titolari. Lo racconta Repubblica stigmatizzando il fatto che quelle dotazioni tecnologiche in teoria dovrebberostrettamente legate all’esercizio dell’attività parlamentare, ma nella pratica possono finire in mano ad amici e parenti. “E nessuno verifica, né tantomeno sanziona gli eletti per gli usi impropri”. La conferma arriva da alcuni parlamentari che, a fine dicembre, hanno aderito all’iniziativa delle Iene. Quando emerse la vicenda del maxi-per i, approvato sotto Natale – 5.500 euro di rimborsi per, Ipad, Airpods e computer, un plafond aumentato del 120% rispetto alla passata legislatura – ...

Si torna a parlare delaiper l'acquisto di pc, tablet e smartphone . Dopo la notizia dello scorso dicembre di un rimborso da 5.500 euro che i parlamentari avrebbero potuto spendere in dotazione tecnologica, ......che serve con ilche ricevono varcata la soglia di Montecitorio, possono regalarlo a chiunque, figli, mogli, amici, amanti, fratelli o sorelle. O chi per loro. Gli onorevoli, undici i...