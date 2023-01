Denise Pipitone | l’appello di Piera Maggio | “Impossibile che Messina Denaro non sappia”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si rivolgono a Matteoe Piero Pulizzi, in un disperato messaggio sui social, un ennesimo appello per ritrovare la figlia scomparsa:. La madre diè sicura che l’ormai ex boss di Cosa Nostra,qualcosa riguardo alla sua sparizione, avvenuta a Mazara del Vallo nel 2004., cosa sa: le parole diLa sparizione dinel 2004 fece tanto clamore e l’attenzione rimase su quella vicenda per tanto tempo. “Circa diciannove anni fa, per mesi il nostro territorio è rimasto sotto i riflettori con una grande attenzione mediatica e un ...

TGCOM

È quanto si legge in un lungo post pubblicato sui social da Piera Maggio e Piero Pulizzi, i genitori della piccola, la bimba di 4 anni scomparsa davanti casa, a Mazara del Vallo, nel ...I genitori dinon si arrendono e tornano a lanciare un appello dl boss Matteo Messina Denaro:"Non si muoveva una foglia senza che lui lo sapesse, ci dica come trovare nostra ... Messina Denaro in carcere, i genitori di Denise Pipitone: "Chiedetegli la verità su nostra figlia" MAZARA DEL VALLO (TP) – “Se è vero che Matteo Messina Denaro controllava tutta la provincia di Trapani è impossibile che non sapesse cosa fosse accaduto a Mazara del Vallo, chi avesse commesso il rapi ...I genitori di Denise Pipitone non si arrendono e tornano a lanciare un appello dl boss Matteo Messina Denaro:"Non si muoveva una foglia senza che lui lo sapesse, ci dica come trovare nostra figlia" ...