Decreto Aiuti - quater | in G U la Legge n 6 2023 di conversione | con le Misure contro il caro energia ed Interventi anche per gli Enti

Entilocali-online

- quater "). Il testo, su cui il Governo ha posto e ottenuto la fiducia e che ha ottenuto il via libera definitivo della Camera dei Deputati, arrivato nella seduta di giovedì 12 ...... negli ultimi anni, però, a partire dalFiscale 2020 era stato intrapreso un percorso ... Un'irremovibilità prevedibile se si pensa che la misura era stata inserita già nel DLquater tra ... Decreto “Aiuti-quater”: in G.U. la Legge n. 6/2023 di conversione ... Fratelli d'Italia ha presentato due emendamenti al decreto Milleproroghe, in fase di conversione in legge, per far restare in servizio i medici fino a 72 anni d'età, coprendo le carenze in ospedale.ROMA - Dopo l'approvazione del Senato, oggi è la volta della Camera per approvare il decreto legge che prolunga per tutto il 2023 l’autorizzazione al governo a inviare armi all’Ucraina. Il via libero ...