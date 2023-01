DECIMA VITTORIA DI FILA PER L’U14 | SUCCESSI IN TRASFERTA PER U16 E RAMARRE U19

Centropagina

... pasticcere, e Rosario Nicodemo, gelatiere, si assicura cosí la partecipazione allaedizione ... " Sono felicissimo per questa" ha commentato a caldo il manager Davide Malizia " che ...... pasticcere, e Rosario Nicodemo, gelatiere, si assicura cosí la partecipazione allaedizione ... "Sono felicissimo per questa" ha commentato a caldo il manager Davide Malizia - che ... Basket, la VL Pesaro infila la decima vittoria consecutiva. Verona KO Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Genea Lanzara che, priva del bulgaro Kolev e con in campo una squadra giovanissima, centra il decimo successo ...Migliorano le condizioni fisiche di Novak Djokovic nella caccia al decimo titolo all'Australian Open. Il serbo sgretola l'ultimo australiano in tabellone e raggiunge Rublev ai quarti di finale ...