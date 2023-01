Dante la Commedia Divina | la recensione | un documentario multiforme

RomaDailyNews

...siaAlighieri, perché quella visione dell'umano, della persona, delle relazioni interpersonali che troviamo in lui, ma anche la sua costruzione politica in saggi diversi dalla Divina, ...... la stampa italiana potrà riportare in prima seminari sulfascista o disquisizioni sulla ... La storia secolare dellaitaliana " altro genere longevo, pieno di luminose eccezioni e una ... Dante la Commedia Divina: sarà al cinema dal 23 al 25 gennaio il ... La recensione di Dante la Commedia Divina: emozioni, vibrazioni (ogni tanto eccessive) e sincera passione nei diversi linguaggi nel docufilm di Roberta Borgonovo e di Franco Ricordi. Al cinema il 23-2 ...Dante Alighieri forse non sapeva nemmeno lui di essere politicamente schierato a destra, forse non sapeva neppure di essere fascista. Maquesto poco importa, perché a ricordarcelo è stato il (...) ...