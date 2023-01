Daniele Del Moro contro Luca Onestini | “È un falso | non gli interessa Nikita”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nella casa del GF Vip,Dalè sembrato più volte sofferente e pronto a sbottare. Le sue ultime parole fanno intendere che non corre buon sangue tra lui e. Parlando infatti con Wilma Goich eSalatino,ha affermato senza peli sulla lingua che “pensa di andare avanti con la ship fasulla, ma vedi quanto dura… Non gliene frega niente di, lo capisce anche un cieco”.non le ha mandate a dire, continuando il suo discorso: “svelerò i segreti di tutti, a cominciare dalla fake-storia dicon cui pensa di andare avanti”.in un lungo sfogo con Giaele De Donà e Oriana Marzoli ha spiegato di voler vivere una ...

Dire

I sondaggiweb prevedono una serata tranquilla per Nikita, che sembra la preferita dei fan ...E ORIANA, A CHE PUNTO SIAMO Uno dei temi più caldi della puntata di stasera potrebbe essere il ...Luca Onestini e Nikita Pelizon: l'evoluzione (in negativo)loro rapporto.Dal Moro sarebbe dunque pronto a parlare e a svelare segreti inconfessabili. Le sue parole sanno di "tradimento" ... Gf Vip, Daniele e Oriana tra alti e bassi e una eliminazione: le ... In considerazione delle avverse condizioni meteo, il Sindaco di Rieti, dopo un consulto con la Prefettura, ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 24 gen ...Il VIP, tra un pensiero e l'altro, mette in discussione il reale interesse di Daniele nei confronti della sua compagna di avventura Oriana ...