D' Amato | Cinghiali a Roma? Circa 70mila capi | situazione va monitorata e va chiuso ciclo rifiuti

(Di lunedì 23 gennaio 2023)23 Gennaio 2023 "per le strade di? Lo diciamo da tempo, abbiamo fatto un piano regionale per quanto riguarda il contrasto alla peste suina, è chiaro che se non si chiude il...

Il Sole 24 ORE

Roma 23 Gennaio 2023 "per le strade di Roma Lo diciamo da tempo, abbiamo fatto un piano regionale per quanto ... c'è disequilibrio che va condotto a normalità" Così Alessio D'candidato ...... le parole di D'. Solo a Roma... Villa Pamphili chiusa per, esplode la polemica Ma che la battaglia nel Lazio si possa vincere, lo pensano D'e pochi altri. Claudio Velardi, ormai ... D'Amato: “Cinghiali a Roma Circa 70mila capi, situazione va ... (Agenzia Vista) Roma 23 Gennaio 2023 “Cinghiali per le strade di Roma Lo diciamo da tempo, abbiamo fatto un piano regionale per quanto riguarda il contrasto alla peste suina, è chiaro che se non si ...Non è la prima volta che si spara agli ungulati nel parco. Lo faceva già il principe Filippo Andrea, che arricchì il parco di profumi di ...