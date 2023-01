Dalla rottura al ritorno a Torino | chi è Francesco Calvo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

La nomina di oggi di Francesco Calvo a nuovo responsabile dell'area sport della Juventus ha colto di sorpresa… il diretto interessato. O se, preferite, lo ha trovato talmente occupato da non ...I manifestanti che hanno preso parte alle proteste 'anti - Sanchez', sostenutedestra e dall'estrema destra, sabato a Madrid, hanno chiesto le dimissioni immediate del ...'minaccia della... Dalla rottura con Agnelli al ritorno a Torino: chi è Francesco Calvo Mercoledì 25 gennaio, dalle 9 18, presso il Teatro Auditorium Unical di Rende (Cosenza), si terrà l’evento TEDxYouth@LiceoPitagora. L’iniziativa, volta ormai alla sua seconda edizione, nel 2022 ha già ...Con l'imminente cessione di Zaniolo, la Roma è inoltre pronta a chiudere per l'arrivo del suo sostituto da urlo: il big arriva con la maxi offerta.