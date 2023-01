Dalla Colombia | Quintana si ritira Mercoledì conferenza stampa a Bogotà

swissinfo.ch in italiano

Ma non era stato squalificato perché il tramadolo è vietato dall'Uci ma non ancoraWada. C'erano stati di recente contatti con il team professional italiano Corratec, ma non hanno avuto sbocchi.Il suo compagno di cella, oltretutto, era Carlos Lehder , un trafficante che aveva già esperienza con lo spaccio di cocaina: Lehder cercava un modo per portare la cocaina fuoriagli ... Jean-Pierre Gontard: "Bisogna leggere bene Marx per negoziare ... L’occhio della fotocamera di BG4SDGs, progetto sviluppato da Banca Generali con il fotografo Stefano Guindani per raccontare lo stato dell’arte dell’Agenda Onu 2030, ...Attualità – Le miniere d’oro, croce e delizia della Colombia, sono al centro dell’undicesimo appuntamento di BG4SDGs – Time to ...