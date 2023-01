Dagli Usa restituito affresco rubato a Ercolano

La Repubblica

... la rete integrata di intelligence che include anche, Canada, Gran Bretagna e Australia. Le ...ritenuto maggiormente influenzabile nelle scelte anti - cinesi di politica estera sollecitate...L'anno dopo di Falluja si sentirà ancora parlare per i civili bruciati vivi dal fosforo bianco impiegato. Non mancano episodi di violenze e sevizie e traffico d'armi. Nel settembre 2007 i ... Archeologia, ecco l'affresco pompeiano restituito dagli Usa all'Italia Restituiti all’Italia 60 reperti archeologici del valore di 20 milioni di dollari. Tra questi anche un frammento di affresco con Ercole bambino che strozza il serpente ...(Tiscali Notizie) Ne parlano anche altri media In tutto 60 reperti archeologici, tornati in Italia dagli Usa grazie alla collaborazione tra i carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) e ...