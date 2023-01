Dagli “sfanculamenti” di Greta a Davos al concerto di Noa per SOS Planet | passando per Use Less | la Svizzera è sempre più green

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è arrivata incazzata nera piu’ del solito. Sarà stato l’arresto in Germania per attività sovversiva contro la miniera di carbone. Fatto sta che al World Economic Forum lei e il suo corteo di fedelissimi erano temuti come una delle sette piaghe mandate da Dio. E quando ha preso il microfono i suoi j’accuse hanno messo in imbarazzo i leader del mondo. Ma sulle facce di diavoli e diavoe (“La nostra casa è in fiamme”, “Il Pianeta prima del Profitto”) si leggeva IPOCRISIA per le promesse non mantenute per il loro global inaction. Scappava come un topo messo nell’angolo, sguardo basso d’imbarazzo Albert Bourla, Ceo della Pfizer (che alla francese si pronuncia burla). Un nome, un destino?. Visto che adesso sono i vaccinati, milioni di milioni, a chiedere spiegazioni. Al microfono del’incalzante giornalista: “Da quanto tempo ...