(Di lunedì 23 gennaio 2023) Laha espulso l'dell'Estonia in reazione alla "totale" da parte del governo. Tallin aveva appena deciso di destinare nuovi aiuti militari all'Ucraina

tvsvizzera.it

2023 - 01 - 23 10:28:34 Mosca espelle ambasciatore Estonia.: "Totale" La Russia ha espulso l'ambasciatore dell'Estonia in reazione alla 'totale' da parte del governo estone. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca. ...... lamarcia e squallida è improvvisamente strisciata fuori da ogni crepa". Secondo Los, ... La storia del teatro russo didalla fine del XIX secolo esiste una piccola ... Ucraina: Mosca espelle ambasciatore Estonia, da Tallinn russofobia La Russia ha espulso l'ambasciatore dell'Estonia in reazione alla «totale russofobia» da parte del governo estone. Lo ha annunciato il ministero degli esteri di Mosca.La Russia ha espulso l'ambasciatore dell'Estonia in reazione alla «totale russofobia» da parte del governo estone. Lo ha annunciato il Ministero degli esteri di Mosca.