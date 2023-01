(Di lunedì 23 gennaio 2023) TORINO -Corporation ehanno annunciato una lettera d'intenti per un ordine di 100pesantiTre a propulsione elettrica a celle a combustibile a idrogeno () da parte di ...

Italpress

Gate è pensato persoddisfare le esigenze dei clienti di veicoli commerciali elettrici a batteria e a celle a combustibile a idrogeno, inizialmente servendo entrambi i marchi. L'accordo ...... 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni) #30 Beatrice Attura (1994, 1.70, P,Eirene Ragusa) #31 ... Ceca) #77Dudasova (1995, 1.78, P, Elitzur Ramla - Israele) Coach: Juraj Suja Assistenti: Peter ... Da Iveco e Nikola 100 veicoli elettrici Fcev per GP Joule Agenzia di ... MILANO (Reuters) - La joint venture tra Iveco e la statunitense Nikola ha firmato una lettera d'intenti con la tedesca GP Joule per la fornitura di 100 veicoli elettrici pesanti Nikola Tre. La consegn ...TORINO (ITALPRESS) – Nikola Corporation e Iveco hanno annunciato una lettera d’intenti per un ordine di 100 veicoli pesanti Nikola Tre a propulsione elettrica a celle a combustibile a idrogeno (Fcev) ...