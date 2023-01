Da Castelli a Nordio | da Mastella ad Alfano e Orlando | la crociata lunga vent’anni per smantellare le intercettazioni E punire chi le pubblica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Fermare le, depotenziandole o limitandone l’uso. Oppure, se proprio non ci si riesce, impedire che i loro contenuti vengano diffusi sui media. L’assalto lanciato da Carlo, ministro della Giustizia del governo Meloni, è solo l’ultimo di unae ossessivaportata avanti dalla politica. Dagoverni di ogni orientamento provano – per fortuna quasi sempre a vuoto – alo strumento tecnico più importante che la magistratura ha a disposizione per le indagini, o ai giornalisti che riportano il contenuto di conversazioni citate negli atti (non segreti). E se– per ora – si è limitato agli annunci, i suoi predecessori hanno sempre partorito appositi disegni di legge. Solo uno di questi, la ...

Il Fatto Quotidiano

... "scavalcando - ha scritto Travaglio - impiastri di tutto rispetto come Biondi,, Alfano e Cartabia". LA REPUBBLICA CONTROPer tornare un attimo - solo un attimo - a Repubblica segnalo ...Come dice, questo è l'agire tipico di uno stato di polizia. Distruggere la reputazione del ... come accaduto sempre finora, si risolvono con nulla perché idi carte costruiti dalle spie,... Da Castelli a Nordio, da Mastella ad Alfano e Orlando: la crociata lunga vent’anni per smantellare le… Fermare le intercettazioni, depotenziandole o limitandone l’uso. Oppure, se proprio non ci si riesce, impedire che i loro contenuti vengano diffusi sui media. L’assalto lanciato da Carlo Nordio, minis ...A ciascuno il suo, per favore, anche nell’assegnazione di presunte nefandezze. Prima ancora dell’attuale guardasigilli Carlo Nordio, al quale Repubblica ha tirato le già grandi orecchie perché vorrebb ...