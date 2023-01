Curva Nord | “Oggi allo stadio festa per i campioni”

fcinter1908

... il 27% dall'Asia - Pacifico e il 21% dalAmerica. Credit Agricole ha agito in qualità di sole ...che d'ora in avanti sarà effettuata un'emissione all'anno e che riguarderà l'interadelle ...Il genitore ringrazia anche il calciatore Francesco Acerbi e la" per il bellissimo gesto e per aver mantenuto la promessa fatta ". Fabrizio Tenerelli Foto 1 di 2 Curva Nord: “Oggi festa, Skriniar sia trattato ancora con rispetto. Ma lo valuteremo su…” La Curva Nord ha preso posizione sulla questione Skriniar. Per ora nessuna contestazione per la scelta del giocatore di lasciare l'Inter ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...