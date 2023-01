Crollo cimitero | recuperati altri 28 feretri a Sant’Agata de’Goti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSale a 103 il numero deie cassettini-ossarioin seguito alla frana dell’ala del blocco di loculi, denominato “longo 1“, neldi, in provincia di Benevento. Le operazioni di recupero di oggi hanno consentito il recupero di 28. Questi, come gli, sono stati allocati nella chiesa madre del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Repubblica TV

Così l'on.le Fulvio Martusciello, coordinatore regionale campano di Forza Italia, sul cedimento di un'ala deldel comune beneventano che ha trascinato nel torrente sottostante un'ombra tra ...La terza giornata di lavori a ldi Sant'Agata si è chiusa ieri con il recupero di 23 feretri: sommati a quelli messi in ... Sono le salme che giovedì mattina, in seguito aldi una parte ... Sant'Agata de' Goti, crollo al cimitero: le immagini dall'alto Infine, presso il cimitero capoluogo, per conoscenza, e’ affisso l’elenco completo dei loculi dell’intero blocco Longo 1 interessati dalle suddette operazioni.La terza giornata di lavori al cimitero di Sant'Agata si è chiusa ieri con il recupero di 23 feretri: sommati a quelli messi in sicurezza venerdì e sabato portano il numero totale ...