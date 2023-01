Crollano addobi di Natale | danneggiati gradoni dell' Arena di Verona | sottoposta a sequestro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’intero monumentodiè stato sottoposto adalla Procura che ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo in seguito al crollo di una partea stella cometa durante...

L'intero monumento dell'Arena di Verona è stato sottoposto a sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo in seguito al crollo di una parte della stella cometa durante i lavori di smontaggio della stessa cometa, la base collocata all'interno dell'anfiteatro si è staccata ed è precipitata fino alla cavea, dove d'estate è collocata la platea. Durante le operazioni di smontaggio degli addobbi allestiti durante le festività. L'anfiteatro è stato sottoposto a sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo.