Cristiano Ronaldo | parla il suo primo allenatore | “E’ il migliore | tornerà in Europa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Secondo Leonel Pontes la carriera diinnon è finita. L’del portoghese alle giovanili dello Sporting Lisbona ha commentato il trasferimento in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al-Nassr, “mi ha sorpreso perché l’ipotesi più percorribile, secondo i media, era cherimanesse ine in un club che giocasse la Champions League”, spiega a LaPresse. “Tuttavia, anche Iniesta, Xavi, Guardiola e tanti altri si sono trasferiti in campionati ‘alternativi’ per concludere la loro carriera da giocatori.giocherà in un campionato che sta crescendo negli investimenti, nella qualità dei calciatori, degli stadi e nello sviluppo del calcio. Rivestirà un ruolo molto importante, da esempio e ispirazione per tutti i giocatori del ...