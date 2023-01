Cristian Gallella rompe il silenzio su Tara dopo anni | spuntano verità inaspettate FOTO

Fanpage.it

Aveva fatto molto discutere la fine del matrimonio tra Tara Gabrieletto e: la coppia di Uomini e Donne si è separata nel 2019 e il tronista si è allontanato dal mondo della televisione e non ha mai rivelato i motivi della fine della rottura con la moglie, ...Il matrimonio trae Tara Gabrieletto è finito ormai da due anni. Una storia comincaita nel lontanto 2012, quando l'ex tronista scelse l'ex corteggiatrice. Dopo la partecipazione a Temptation Island , ... Cristian Gallella rompe il silenzio su Tara Gabrieletto: So tante cose ... L'ex volto di Uomini e Donne, Cristian Gallella ha deciso di parlare finalmente della fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha detto ...Per la prima volta, dopo anni, Cristian Gallella ha rotto il silenzio su Tara Gabrieletto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha chiarito: “I santi stanno solo in paradiso” e assicura che le cose tra lor ...