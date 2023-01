Cremonese | Okereke | «Per noi ogni punto è fondamentale»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le parole di David, attaccante della, nel post partita della gara contro il Bologna. I dettagli Davidha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della gara tra Bologna e, terminata 1-1. PAROLE – «Abbiamo ancora qualcosa da giocarci in campionato, per noi dunque. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, senza regalare niente. Se difendiamo bene possiamo portare qualcosa a casa, poi tocca a noi. Tutti dobbiamo aiutarci a vicenda, senza lasciare nessuno da solo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nella ripresa laparte subito fortissimo, che guadagna un calcio di rigore per fallo di mano in area di Dominguez: segna, che porta avanti i suoi. Il Bologna trova il pari al minuto ...Dopo primo tempo senza reti, con gli emiliani più attivi alla ricerca del vantaggio, nella ripresa laha reagito, trovando l'1 - 0 conal 10', su rigore per un fallo di mano di ... Okereke di rigore, la Cremonese è in vantaggio: errore pazzesco di Dominguez David Okereke, attaccante della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio sul campo del Bologna: "Abbiamo ancora qualcosa da giocarci in campionato, per noi dunque ogni punto è fondamentale".Al Dall'Ara decisivo l’autogol di Chiriches dopo il vantaggio grigiorosso su rigore con Okereke. La Cremonese chiude il girone d'andata senza vittorie e con soli 8 punti ...