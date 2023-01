Cremonese come l’Ancona 03 04 | eguagliato il record negativo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Con il pareggio per 1-1 contro il Bologna, lahailche apparteneva alLa, dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara, haildel2003/04. La squadra grigiorossa, ultima con appena 8 punti, ha infatti chiuso il girone d’andata con 0 vittorie esattamentela squadra marchigiana. Quest’ultima, alla fine di quella stagione, non riuscì a salvarsi. Vedremo se Davide Ballardini sarà invece capace di invertire la rotta L'articolo proviene da Calcio News 24.

