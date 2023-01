Cremonese | Ballardini | «Non meritavamo di vincere»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le parole di Davide, allenatore della, nel post partita della gara contro il Bologna. I dettagli Davideha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della gara tra Bologna e, terminata 1-1. PAROLE – «All’inizio mi è piaciuto l’approccio, poi il Bologna è venuto fuori e nella seconda parte siamo stati più in partita. Solidità difensiva ne abbiamo avuto, ma dobbiamo diventare più bravi nella gestione della palla. Qualche errore di troppo nelle uscite e in costruzione, è necessario mettere più sicurezza e tranquillità su queste cose. Più consapevolezza. Possiamo uscire meglio con la palla tra i piedi. Lanon meritava di, ma non meritava neanche di perdere. Il risultato dunque è giusto». L'articolo proviene da Calcio ...

BOLOGNA - Il Bologna cerca in ogni modo la vittoria ma la Cremonese riesce a strappare un pareggio sudatissimo. I felsinei ci hanno provato con palla a terra, ... i ragazzi di Ballardini - all'esordio ... Commenta per primo Bologna - Cremonese: 1 - 1 Carnesecchi 6.5: attento in più di un'occasione, non si lascia intimorire da ... 6: la sua squadra soffre ma non demorde riuscendo a portare a ... La Cremonese di Ballardini inizia col pari: 1-1 a Bologna, Motta è 10° con la Juve | Primapagina | Calciomercato.com Partita dai due volti al Dall'Ara tra Bologna e Cremonese. Nessuna occasione da gol nel primo tempo, ma a inizio di ripresa prima Okereke sblocca il risultato su rigore concesso dal Var, poi un'autorete ...