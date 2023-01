Covid oggi Toscana | 80 contagi e 2 morti | bollettino 23 gennaio

Sky Tg24

" La sopravvivenza del risparmio al tempo d'non è più una garanzia e a dimostrarlo sono i dati ... Mentre il, infatti, ha accelerato e poi sostenuto la crescita dei salvadanai tricolori, le ...... all'epoca la guerra è ancora lontana, all'epoca si combatte con la seconda ondata di, Illia ... un vero approccio multidisciplinareindispensabile per la presa in carico dei pazienti ... Covid, le news. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6% I posti letto in area medica occupati da pazienti Covid 19 sono sopra la media nazionale (11% contro il 7,9%), mentre quelli occupati in terapia intensiva sono al di sotto (0,6% contro il 2,3%). Lo ...Continua a migliorare la situazione del Covid in Sardegna, dove nella settimana dal 13 al 19 gennaio si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (80,2) e si evidenzia una diminuzi ...