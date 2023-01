Covid | le news Variante Kraken corre negli Usa | in Cina 13morti in ultima settimana LIVE

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La sottoOmicron XBB.1.5 di Sars-CoV-2 è all'origine di quasi la metà dei nuovi casi degli Stati Uniti. Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato un totale di 12.658 decessi legati alospedali tra il 13 e il 19 gennaio. Il bilancio ufficiale sale a 72.596 morti dall'8 dicembre, quando è stata smantellata la politica 'zero'. Prosegue invece la discesa del virus in Italia

Sky Tg24

Il profumo di salsedine " e di basilico della vicinissima Pra - ha resistito ai container e anche alper trionfare nei piatti di Katia Baglini , giovane chef che, coadiuvata dal suo partner di ...Una festa che torna a pieno regime dopo le restrizionidegli scorsi anni. L'ultima sfilata è prevista il 25 febbraio. Le date dei corsi mascherati del Carnevale di Viareggio I giganteschi carri ... Covid, le news. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6% Il primo mese può dare l’intonazione all’anno se gli utili tengono. Le idee dei gestori azionari specializzati in quattro aree geografiche: Usa, Cina, Italia ed Europa ...Il primo mese può dare l’intonazione all’anno se gli utili tengono. Le idee dei gestori azionari specializzati in quattro aree geografiche: Usa, Cina, Italia ed Europa ...