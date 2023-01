Covid | le news La Cina ammette quasi 13 000 decessi tra 13 e 19 gennaio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato un totale di 12.658legati alnegli ospedali tra il 13 e il 19. Il bilancio ufficiale sale a 72.596 morti dall'8 dicembre, quando è stata smantellata la politica 'zero'. La sottovariante Omicron XBB.1.5 di Sars-CoV-2 è all'origine dila metà dei nuovi casi degli Stati Uniti. Da inizio pandemia, secondo l'Iss, sono stati diagnosticati 4.812.767 casi tra 0-19 anni, di cui 25.313 ospedalizzati, 572 in terapia intensiva e 89 deceduti

Nel 2021 i reati di odio razziale contro gli asiatici sono aumentati in California del 117%, forse anche per le reazioni alche Trump chiamava in "Chinese Virus" e le altre tensioni con Pechino.Ilmi ha reso più attento e più libero di dire e di fare ' . Covid, le news. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6% Dieci persone sono morte e altrettante ferite in una sparatoria a Monterey Park, a una decina di chilometri da Los Angeles. La sparatoria è ...Gli aiuti alle rispettive economie e le richieste per allentare le regole sugli aiuti di Stato stanno aumentando il divario tra i Paesi membri ...