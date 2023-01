Covid | le news Gimbe | per quinta dose vaccino tasso copertura al 13% LIVE

Sky Tg24

Si è ridotta anche la forbice rispetto alla media pre -: è 'solo' del 38%. Come detto, a guardare tutti dall'alto adesso non è più il film di James Cameron, bensì Me Contro Te Il Film " ...Oggi, tuttavia, la pandemia da- 19 e la crisi economica che hanno caratterizzato gli ultimi tre anni hanno imposto alle aziende di ripensare e adattare il proprio approccio al mercato e alla ... Covid, le news. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6% Gli scatti del fotografo Marzio Villa mostrano dragoni, ballerini, lanterne e molta folla sullo sfondo dell'Arco della Pace ...ITALIA - Strada in salita per la scuola italiana, che ancora presenta forti ritardi sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici e ...