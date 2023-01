Covid | la storia di Marta | ' sto male da 3 anni | in tanti lottiamo per riavere vita e lavoro'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) - Sullo schermo di un cellulare il fermo immagine di un polmone spento, risucchiato nell'ombra. Perè tante cose: il ricordo di un momento drammatico della suaostaggio del long, ma anche la spiegazione liberatoria della vera causa di quelssere che l'ha tenuta perlontana dalla suadi sempre. "Mi sono ammalata a marzo 2020, ma ilè sempre qui, mi ha tolto tutto, e ultimamente anche il. E ora sto lottando per rimettermi in carreggiata".Esperti, 34, è la portavoce di una categoria dimenticata: le persone, in particolare quelle più sfortunate che sono state colpite dal virus durante la prima drammatica ondata di contagi, che hanno ...

Adnkronos

...e l'inizio del 2022 si e' svolta a Dubai Expo 2020 - in ritardo a causa della pandemia di- ... Poi c'è Roma, con la suae il fascino delle bellezze archeologiche e architettoniche ......regista non farla data la domanda posta all'inizio della. Come ne La parola ai giurati ". Il sesto senso: 5 dettagli che hanno reso il film di Shyamalan un cult Bussano alla porta e ilL'... Long Covid, la storia di Marta: "Sto male da 3 anni. In tanti lottiamo per riprendere vita e lavoro" A poco più di un mese dall'uscita, il secondo capitolo della saga creata da James Cameron supera i 2 miliardi di dollari entrando nella storia ...Stiamo vivendo anni di crisi, un periodo difficile in cui le notizie negative si accavallano Macché, questo tipo di emergenze ci sono sono sempre state, risponde il celebre storico inglese Niall Ferg ...