Covid | in Campania calano sia i contagi che i ricoveri

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 175, in, i neo positivi al. Secondo i dati del Bollettino della Regione, il tasso di incidenza è in leggero calo visto che oggi è pari al 5.10% e ieri era fermo al 5.50%. Un decesso nelle ultime 48 ore, un altro decesso in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedaliin terapie intensiva con 16 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri) e anche in degenza con 276 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

