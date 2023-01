Covid | Gimbe | contagi ancora in discesa a -38% | tutti i dati in calo

Agenzia ANSA

... direttore operativo della Fondazione" continua a scendere il numero dei ricoveri in area medica ( - 22,1%) e in terapia intensiva ( - 26,8%)". In termini assoluti, i posti letto...... direttore operativo della Fondazione" continua a scendere il numero dei ricoveri in area medica ( - 22,1%) e in terapia intensiva ( - 26,8%)". In termini assoluti, i posti letto... Covid: Gimbe, in 7 giorni intensive -26,8% e decessi -14,1% - Sanità Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sopra media nazionale i posti letto in area medica (14,8%) e in terapia intensiva (4,6%) occupati da pazienti Covid-19.