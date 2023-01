Costituzione gruppo di progettazione per le azioni previste dal PNRR | un esempio di Decreto

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Per definire gli interventi previsti dall’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – Azione 1 “La trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento”, nell’ambito della Missione 4 e gli interventi previsti dall’investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di L'articolo .

Orizzonte Scuola Notizie

... in collaborazione con ilMce di Piacenza, ha organizzato la presentazione del libro di ... fedeltà ai valori della, della giustizia sociale, di un'idea di democrazia fondata sulla ...... con i cattolici che rappresentano ilpiù numeroso. Ci sono stati periodi difficili, con ... Tuttavia, ladi una vera e propria gerarchia avverrà solo a cavallo tra XIX e XX secolo. ... Costituzione gruppo di progettazione per le azioni previste dal ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...la rete che si è formata si pone l’intento di reagire alla riorganizzazione e alla sempre maggiore aggressività espressa dal fascismo ...